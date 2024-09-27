Трамп заявил, что может предотвратить третью мировую войну

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что предотвратит третью мировую войну в случае своей победы на выборах. Об этом он написал в аккаунте в соцсети Truth Social.

«Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну», — поделился Трамп.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис не способна остановить российско-украинский конфликт.

До этого Зеленский назвал очень содержательной встречу с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, которая прошла в Нью-Йорке. Зеленский подчеркнул, что всем сторонам конфликта необходим справедливый мир.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».