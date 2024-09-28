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В МИД Южной Кореи рассказали, зачем нужно объединение Корейского полуострова

МИД Южной Кореи: объединение Корейского полуострова обеспечит мир в регионе

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Министр иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Тхэ Ель в ходе своего выступления в пятницу в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что объединение Корейского полуострова позволит обеспечить мир в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы твердо верим, что путь к миру лежит через распространение свободы и объединение Корейского полуострова <...> Республика Корея готова работать с международным сообществом, чтобы направить Северную Корею в правильном направлении, чтобы она принимала правильные решения», — отметил министр.

До этого агентство Yonhap сообщало, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила в Южную Корею еще несколько воздушных шаров с мусором 22 сентября.

Объединенный комитет начальников штабов предупредил, что воздушные шары могут полететь в сторону Сеула и провинции Кенги, которая окружает столицу. Сообщается, что южнокорейские военные отказались от идеи сбивать воздушные шары, сославшись на соображения безопасности.

Ранее в МИД РФ сочли неадекватной резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР.

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