Байден поручил «скорректировать силы» США на Ближнем Востоке после ударов Израиля

Американский президент Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон «оценил и при необходимости скорректировал положение сил США» на Ближнем Востоке, передает Reuters.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») поручил Пентагону оценить и при необходимости скорректировать позиции американских сил в регионе, чтобы усилить сдерживание, обеспечить защиту сил и поддержать весь спектр целей США», — отмечается в заявлении Белого дома.

Там отметили, что 27 сентября Байдену несколько раз докладывали о ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент Камала Харрис тоже была проинформирована.

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана, пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

С октября прошлого года, после начала войны Израиля и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по районам на севере Израиля, а Армия обороны Израиля стреляет по позициям группировки.

Ранее «Хезболла» уличила Израиль во лжи после авиаударов по пригороду Бейрута.