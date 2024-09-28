В Китае призвали США перестать относиться к Пекину двулично

Глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН заявил, что США не могут постоянно двулично относиться к Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, стабилизация отношений Китая и США отвечает интересам обеих сторон.

«Прекращение ухудшения отношений двух стран <...> отвечает интересам народов двух государств и соответствует ожиданиям международного сообщества, сможет ли эта динамика сохраниться, зависит от усилий обеих сторон», — пояснил дипломат.

Он также выразил надежду, что США не смогут постоянно вести себя двулично по отношению к Китаю, с одной стороны блокируя его, а с другой — сотрудничать и находиться в диалоге.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его встреча с главой министерства иностранных дел Китая Ван И была откровенной и существенной. 9 сентября газета Politico опубликовала заявление первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который пригрозил санкционными мерами китайским компаниям из-за якобы поддержки российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.