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В Иране созвали Высший совет нацбезопасности после удара Израиля по Бейруту

Лидер Ирана Хаменеи созвал Высший совет нацбезопасности после атаки Израиля

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи созвал в своей резиденции экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

«Встреча была организована в ответ на израильский удар по Бейруту, целью которого стал лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла», — говорится в материале.

ВВС Израиля провели целенаправленный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте 27 сентября. Он располагался под жилыми домами в центральной части района Дахия. После удара израильские военные проверяли, находился ли в штабе генеральный секретарь движения Хасан Насрулла.

По данным центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате удара пострадали более 70 человек. Еще двоих спасти не удалось.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту. Она подчеркнула, что министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с израильским коллегой в тот момент, когда операция «была уже в разгаре».

Ранее стало известно, что Нетаньяху возвращается из США на фоне событий в Ливане.

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