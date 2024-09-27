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В МИД РФ сочли «развернутой» реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине России

Рябков: Россия фиксирует первую реакцию Запада на изменения в ядерной политике

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MFA Russia/Global Look Press

Российские власти фиксируют первую реакцию западных стран на заявления президента РФ Владимира Путина по изменениям ядерной доктрины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эту реакцию «достаточно развернутой», передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что когда будет выпущен указ, которым будут одобрены основы госполитики в области ядерного сдерживания, тогда можно будет рассуждать на тему восприятия этой данности США и ЕС.

«Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — сказал Рябков.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор объяснил обновление ядерной доктрины словами «терпению президента пришел конец».

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