На Украине предрекли серьезные последствия провала Зеленского в США

После провала президента Владимира Зеленского в США российская армия нарастит натиск в зоне спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он назвал визит украинского лидера и главы офиса Зеленского Андрея Ермака в США «не слишком удачным корпоративом». По словам депутата, теперь в ближайшее время следует ожидать «увеличения давления русских на фронте».

«При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады <…> ради пиара», — подчеркнул политик.

Он добавил, что теперь фронт «будут закрывать» насильно мобилизованными.

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко счел ошибкой визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в американском штате Пенсильвания. Глава комитета в целом подверг сомнению необходимость поездки украинского лидера в США на фоне того, что страна переживает сейчас «опасный период».

Ранее в ЕС оценили, как долго Украина продержалась бы без помощи Запада.