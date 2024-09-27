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В США сделали неутешительное заявление после встречи Зеленского с Трампом

Ветеран ВМС США Пособец: Зеленский знает, что для него все кончено

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Shannon Stapleton/Reuters

Ветеран американского флота Джек Пособец заявил, что Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом понимал, что для него все кончено. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — отметил Пособец.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

В ходе встречи Трамп выразил готовность работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих выборах. Он также отметил, что на долю украинского лидера выпали невероятные испытания.

Ранее Зеленский объяснил, почему встретился и с Трампом, и с Харрис.

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