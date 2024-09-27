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В Казахстане на пути следования кортежа Токаева обнаружили тайник с оружием

МВД Казахстана: по маршруту следования кортежа Токаева нашли схрон с оружием

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили схрон с оружием при проверке маршрута, по которому должен был следовать кортеж президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел республики.

В заявлении уточняется, что объект находился на территории Туркестанской области. Здесь хранилось стрелковое оружие.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в ведомстве.

Также из публикации следует, что сейчас стражи порядка проводят комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В частности, им предстоит установить все обстоятельства появления схрона и задержать ответственных за это лиц.

«Иная информация в интересах следствия не разглашается», — добавили в МВД Казахстана.

27 сентября в пресс-службе Росгвардии сообщили об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами на территории Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказали в федеральной службе, снаряды и разные виды стрелкового оружия хранились в нескольких тайниках. В частности, в одном из них нашли 45 гранат и два килограмма тротила в шашках.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) нашли схрон с оружием иностранного производства.

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