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Президент Чада освободит задержанных в стране россиян

Посол Бешир: президент Чада решил освободить задержанных в стране россиян

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Президент Республики Чад Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных в стране граждан России. Об этом заявил посол Чада в Москве Адам Бешир, передает РИА Новости.

«Президент принял суверенное решение об их освобождении», — подчеркнул дипломат.

Всего задержано четверо человек: трое россиян, среди которых социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, а также гражданин Белоруссии. Ранее Шугалей и Суэйфан уже бывали в Чаде, тогда у них не возникало проблем.

Мужчин удерживают в аэропорту Нджамена — столицы Чада — с 19 сентября без предъявления обвинений и без объявления причин. Последний раз задержанные выходили на связь 22 сентября около 15:00 мск.

В МИД России сообщали, что находятся по этому вопросу на связи с властями республик и предпринимают «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста.

По мнению эксперта Фонда защиты национальных ценностей Александра Прокофьева, факт задержания россиян в аэропорту Чада не останется без последствий и станет ударом для отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.

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