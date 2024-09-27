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В Венгрии назвали число стран, которые намерены присоединиться к «Друзьям мира»

Сийярто: к группе по урегулированию на Украине хотят присоединиться 15 стран

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в работе группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине планируют принять участие 15 стран. Об этом сообщил телеканал M1.

«15 стран <...> соберутся на заседании под руководством КНР и Бразилии, чтобы обсудить формирование группы «Друзей мира», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он уточнил, что во встрече примут участие представители Венгрии и Египта. Также своих делегатов направят Турция, Казахстан, Кения, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика и ряд других государств.

По словам Сийярто, приглашение посетить заседание было направлено Франции и Швейцарии. Более того, организаторы встречи надеются на присутствие американских дипломатов.

Как отметил министр, основой работы группы «Друзей мира» станут китайская и бразильская инициативы по урегулированию конфликта. При этом причиной для ее создания стала усталость стран глобального Юга от действий трансатлантического общества, которое только «подливает масло в огонь» и демонстрирует неспособность добиться прекращения огня на Украине, резюмировал глава дипломатического ведомства.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Он подчеркнул, что участники платформы будут добиваться поставленных целей путем соблюдения принципов инклюзивного диалога.

Ранее журналисты рассказали, что КНР в ООН пытается найти выгодное для РФ решение украинского конфликта.

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