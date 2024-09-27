В Госдуме объяснили, почему РФ не пойдет по корейскому сценарию завершения конфликта на Украине

При корейском сценарии завершения конфликта, упомянутом президентом Сербии Александром Вучичем, будет сохраняться угроза с территории Украины, что для России неприемлемо. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Корейский сценарий — не решение. Любые формы заморозки конфликта не будут способствовать его урегулированию. Для России при таком повороте будет сохраняться угроза с территории Украины. Мы исходим из того, что все цели СВО по денацификации и демилитаризации Украины, установлению безъядерного и внеблокового статуса должны быть достигнуты. И никто не собирается растягивать этот процесс на десятилетие. Мы победим гораздо скорее», — сказал Слуцкий.

О том, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — т.е «заморозка» по текущей линии боевого соприкосновения без окончательного мирного соглашения сторон, президент Сербии заявил в интервью TV Informer.

По словам Вучича, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

Ранее депутат Белик назвал стратегической ошибкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине.