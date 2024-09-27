В США до сих пор не решили вопрос с ударами вглубь России

Американские власти по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь территории РФ западным оружием. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные источники.

Авторы публикации отмечают, что, так как Белый дом пока никак не решается на этот шаг, некоторые ярые сторонники помощи Украине в Конгрессе начали открыто выражать свое недовольство.

27 сентября журналист Руслан Осташко объяснил, почему США и их союзники не торопятся давать Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, внутри западного общества нет единой позиции по теме Украины. Все обсуждения на сегодняшний день сводятся к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что применение дальнобойного оружия странами НАТО будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт, отметил обозреватель.

В середине сентября министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.

Ранее глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России.