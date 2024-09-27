Президент Республики Конго примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил министр по международному сотрудничеству африканской страны Дени-Кристель Сассу-Нгессо.

«Республика Конго будет представлена на этом мероприятии на самом высоком уровне», — отметил глава ведомства.

Накануне Боливия выразила заинтересованность во вступлении в БРИКС, так как считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам, заявила глава МИД страны Селинда Соса.

В минувший четверг, 26 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что глобальный рост экономики в текущем веке будет сосредоточен в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению. По словам российского лидера, страны, которые хотят вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве, уважают национальные интересы других государств.

Ранее Росстандарт предложил создать «службу вращения Земли стран БРИКС».