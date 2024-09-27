Венгрия присоединится к платформе «Друзья мира»

Венгрия присоединяется к основанной странами глобального Юга группе по урегулированию украинского конфликта «Друзья мира». Об этом сообщил в соцсети Х госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

«Венгрия присоединяется к группе «Друзья мира», которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии», — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

Отмечается, что ключевой вопрос встречи — «срочная необходимость начать мирные переговоры» для прекращения конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что мир движется к разделению на два экономических блока, но Венгрия не должна присоединяться ни к одному из них, сохраняя экономическую нейтральность.

До этого в пятницу стало известно, что Мексика также присоединится к платформе «Друзья мира».

Ранее в Венгрии предупредили об опасности ударов Украины по РФ.