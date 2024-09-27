Трамп раскрыл, через какие испытания проходит Зеленский

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что на долю украинского лидера выпали невероятные испытания. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

»Зеленский проходит через невероятные испытания», — отметил республиканец.

Он добавил, что в обсудит это с коллегами и посмотрит, «к чему сможем прийти».

Также Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кандидат в президенты США подчеркнул, что у него хорошие отношения и с Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вечером в пятницу, 27 сентября, Зеленский прибыл в башню Трампа под усиленной охраной.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что украинский лидер примет участие в ряде мероприятий всемирной организации. Кроме того, у Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.