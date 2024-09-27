Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росстандарт предложил создать «службу вращения Земли стран БРИКС»

Глава Росстандарта Шалаев: нужно создать «службу вращения Земли стран БРИКС»

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии предложило выступило с инициативой создать «службу вращения Земли стран БРИКС». Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев, передает РИА Новости.

«Были обсуждены (с коллегами из стран БРИКС. — прим. ред.) предложения на основе российского опыта в обеспечении единства измерений о создании «службы вращения Земли стран БРИКС»», — отметил он.

По словам Шалаева, в рамках межгосударственного объединения планируется сформировать специальный комитет «для координации научно-технического сотрудничества с целью гарантированного обеспечения стран фундаментальными данными о пространстве и времени».

Глава Росстандарта проинформировал, что агентство делится опытом с коллегами в применении технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников изделий.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели предложил сформировать единую энергетическую стратегию БРИКС.

Ранее Путин назвал БРИКС главной силой в росте глобальной экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами