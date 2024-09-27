Росстандарт предложил создать «службу вращения Земли стран БРИКС»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии предложило выступило с инициативой создать «службу вращения Земли стран БРИКС». Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев, передает РИА Новости.

«Были обсуждены (с коллегами из стран БРИКС. — прим. ред.) предложения на основе российского опыта в обеспечении единства измерений о создании «службы вращения Земли стран БРИКС»», — отметил он.

По словам Шалаева, в рамках межгосударственного объединения планируется сформировать специальный комитет «для координации научно-технического сотрудничества с целью гарантированного обеспечения стран фундаментальными данными о пространстве и времени».

Глава Росстандарта проинформировал, что агентство делится опытом с коллегами в применении технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников изделий.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели предложил сформировать единую энергетическую стратегию БРИКС.

Ранее Путин назвал БРИКС главной силой в росте глобальной экономики.