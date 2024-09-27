Соединенные Штаты и Великобритания понимают, что Россия никогда не откажется от Крыма и Донбасса, но все равно продолжают обманывать мировое сообщество. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

По его словам, британцы и американцы понимают и отдают себе отчет, что Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса, но все равно продолжают «впаривать чушь».

Боуз подчеркнул, что Россия никогда не потерпит поражения в военном конфликте.

До этого газета The New York Times со ссылкой на экспертов писала, что возвращение Украины к границам, которые существовали до начала военного конфликта с Россией, малореалистично. В тексте указывается, что многие эксперты скептически относятся к идее возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, «особенно после разочаровывающего контрнаступления в прошлом году». Также отмечается, что помощь Киеву со стороны Запада не поможет остановить продвижение ВС РФ.

Ранее в США сделали неутешительное заявление для Украины по Донбассу.