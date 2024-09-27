Украина может в ближайшие недели атаковать ядерные объекты, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели», - утверждает политик.

Согласно оценке Филиппо, украинские власти намерены обвинить в содеянном Россию с целью дальнейшей эскалации конфликта. Такой шаг, по мнению главы партии «Патриоты» существенно «испортит ситуацию».

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не понимают угроз, связанных с поставками на Украину вооружений, которые применяются против атомных электростанций.

Захарова также указала на то, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока.

Ранее Лавров заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине.