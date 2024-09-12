Лавров заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине

Россия готова урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, однако Запад не выказывает готовности к честным переговорам, заявил на посольском круглом столе по Украине глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Мы привержены урегулированию кризиса, наш президент многократно это подтверждал... Но готовности к честной дипломатии мы не наблюдаем. <...> Запад всячески пытается удержать Украину в рамках ультиматума», — объяснил министр.

15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран. Российскую сторону не пригласили на него.

5 сентября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй мирной конференции по урегулированию конфликта.

В Москве отмечали, что не собираются присутствовать на втором «саммите мира». Российский МИД назвал его «проталкиванием абсолютно тупиковой формулы Зеленского», а сам тон встречи — ультимативным.

Ранее Лавров заявил, что ядерный терроризм стал главной визитной карточкой Украины.