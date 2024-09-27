Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал своего советника Балажа Орбана, который заявил, что Украине не стоило сопротивляться специальной военной операции России, передает Reuters. С точки зрения помощника главы правительства, украинский лидер Владимир Зеленский зря решил противостоять Москве и сравнил это с венгерской революцией 1956 года, подавленной силами Советского Союза.

«Мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что Будапешт продолжит защищать себя, как это было и раньше. Антисоветская революция произошла в Венгрии в конце октября 1956 года. Силы Красной Армии подавили протесты к середине ноября. День памяти венгерского восстания — 23 октября — до сих пор один из главных праздников республики.

Ранее в США выступили против капитуляции Украины.