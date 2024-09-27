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Экс-советник Пентагона оценил, как быстро Украина потерпит поражение без Запада

Макгрегор: без помощи США Украина не выдержит и полтора месяца

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Reuters

Соединенные Штаты виновны в разрушении Украины, без помощи США Киев продержится в конфликте около полутора месяцев. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Без неограниченного финансирования (со стороны США – прим. ред.)… эта война не продлилась бы и полтора месяца», — подчеркнул он.
Макгрегор добавил, что именно на Вашингтоне лежит ответственность за разрушение Украины.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет».

Трамп подчеркнул, что Киеву следовало пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года. Экс-глава Белого дома добавил, что «любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас».

Ранее Трамп анонсировал встречу с Зеленским.

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