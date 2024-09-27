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В Грузии предостерегли Запад от вмешательства в результаты выборов

Миканадзе: Грузия не даст ни одному государству вмешаться в результаты выборов

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Грузия не позволит какой-либо иностранной силе оказать влияние на результаты парламентских выборов в стране, которые пройдут в октябре. Об этом заявил на брифинге член политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гиви Миканадзе, передает ТАСС.

«Мы не дадим им (иностранным силам — прим. ред.) возможность, чтобы хоть в какой-то форме они вмешались и оказали влияние на результаты выборов», — подчеркнул он.

По словам Миканадзе, жители Грузии должны самостоятельно принять решение о векторе развития своей страны на следующие четыре года. Ни одно иностранное государство не имеет права вмешательства в электоральный процесс в Грузии.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. По словам Каладзе, вмешательство в парламентские выборы в Грузии со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

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