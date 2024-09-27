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В партии Шольца призвали передавать Украине больше оружия для достижения мира

Депутат бундестага Рот призвал передать Киеву больше оружия для достижения мира

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Global Look Press

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот и однопартиец канцлера Олафа Шольца призвал увеличить военную помощь Украине, чтобы добиться улучшения переговорных позиций Киева перед началом потенциальных переговоров. Его слова приводит N-TV.

Он считает, что крупные европейские страны должны сделать «значительно больше в военном плане», чтобы Украина «осталась свободной демократической страной».

«Сейчас пришло время наконец мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для возможных переговоров», — заявил Рот.

Политик считает, что Россия будет готова к переговорам лишь тогда, когда поймет, что одержать военную победу над Украиной невозможно. Оборона и дипломатия — это две стороны одной медали, подчеркнул он.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала создать для Украины сильные позиции для ведения переговоров о мире. По ее словам, мир — это не просто прекращение боевых действий, но создание условий, при которых конфликт становится невозможным и ненужным.

Ранее в действиях Шольца увидели желание поражения Украины.

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