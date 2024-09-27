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В США расследуют приобретение Соросом более 200 радиостанций

В США расследуют сделку Сороса о покупке 200 радиостанций в преддверии выборов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Конгресс США расследует сделку о покупке миллиардером Джорджем Соросом более 200 радиостанций по всей стране в преддверии выборов президента. Об этом в соцсети Х сообщил конгрессмен Ник Лэнгворти.

«Председатель и я расследуем действия FCC (федеральной комиссии по связи США. — Газета.Ru) по ускоренной покупке 200 с лишним радиостанций мегадонором-демократом Джорджем Соросом», — заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что сделка направлена на то, чтобы «заставить замолчать консервативные голоса» и подтасовать медиаландшафт в критические месяцы перед выборами.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, какие НКО добиваются отстранения Трампа от выборов.

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