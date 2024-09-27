«Война против аватара»: политолог об изменении ядерной доктрины РФ

Политолог Юрий Кот в интервью Tsargrad.tv прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, анонсированное главой государства Владимиром Путиным. По его мнению, поправки, в первую очередь, связаны с Украиной — «аватаром, созданным Западом».

«Есть понятие «прокси-война», когда существует некий аватар и им злонамеренно управляют те люди и даже страны, которые заинтересованы в обрушении России, враждебные нам, к сожалению, надо констатировать этот факт, традиционно враждебные нам», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что изменение ядерной доктрины РФ — предупредительный выстрел в воздух. «А дальше, кто не желает слушать Москву, будет слушать «Авангарды», заключил Кот.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы.