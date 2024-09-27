Политолог заявил, что Трамп «потроллил» Зеленского

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп «потроллил» президента Украины Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, слова которого передает РИА Новости.

«Можно сказать, что это такой троллинг, издевка от Трампа, а еще создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны», — отметил эксперт.

По мнению Блохина, Зеленский и Трамп недолюбливают друг друга, но американский политик является человеком, который любит приковывать к себе медийное внимание. Ему не важно, как о нем будут говорить, ему нужно любыми способами повышать свой политический рейтинг, считает эксперт.

27 сентября Дональд Трамп согласился на встречу с Зеленским. По его словам, переговоры пройдут утром 27 сентября в Нью-Йорке. Прокомментировал экс-президент США и слова Зеленского о том, что он якобы ничего не смыслит в конфликте на Украине. В ответ Трамп в шутку предложил украинскому политику в срочном порядке отказаться от предстоящей встречи.

Ранее Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Киеву.