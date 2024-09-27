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Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проекты о незаконной миграции в России

Володин: проекты о незаконной миграции внесут в Госдуму 1 октября

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируют внести в Государственную думу 1 октября, рассмотреть их могут в этом же месяце. Об этом журналистам сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник», — сказал он.

Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в ГД, Верховный суд Российской Федерации дал положительный отзыв на них, сообщала вице-спикер ГД Ирина Яровая.

18 сентября сообщалось, что министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов, не владеющих или слабовладеющих русским языком, до трех в одном классе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В июле Вячеслав Володин сообщал, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект, предполагающий ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции, а также ряд других инициатив. Дума запросила у российского правительства, а также у Следственного комитета и Генпрокуратуры предложения, отметил председатель ГД.

Ранее МВД подсчитало, сколько нелегалов в России.

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Нелегальные мигранты
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