Лукашенко сравнил выборы в США с сериалом

Выборы в США превратились из политического процесса в захватывающий сериал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Открытого микрофона» со студентами Минска, передает «БелТА».

Он отметил, что за электоральной кампанией в Соединенных Штатах следит весь мир.

«Почему? Потому что превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал», — сказал Лукашенко.

По мнению главы Белоруссии, напряженная борьба между кандидатами Дональдом Трампом (Республиканская партия) и Камалой Харрис (Демократическая партия) сильно выделяется из ряда других политических событий в мире.

До этого Лукашенко заявлял, что во время выборов президента США Минск будет болеть за Дональда Трампа. По его мнению, Трамп в случае избрания сможет за одни сутки остановить НАТО, которое фактически воюет на Украине против России.

6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин пошутил, говоря о поддержке Харрис на выборах президента США.