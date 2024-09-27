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Раскрыта причина, по которой Зеленский решил продлить свой визит в США

CNN: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

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Britta Pedersen/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ожидалось, что Зеленский уедет из США, но он был готов остаться на еще один день, чтобы организовать встречу с Трампом», — сообщает телеканал.

В свою очередь Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором последний попросил о встрече. После этого бывший американский лидер заявил, что утром в пятницу встретится с украинским президентом в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.

Прокомментировал экс-глава Белого дома и слова Зеленского о том, что он якобы ничего не смыслит в конфликте на Украине. В ответ Трамп в шутку предложил украинскому политику в срочном порядке отказаться от предстоящей встречи.

Зеленский прибыл с официальным визитом в США 22 сентября перед началом недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом и рядом других американских политиков.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.

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