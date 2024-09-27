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Эксперт порассуждал, возможен ли единый ядерный зонтик для стран БРИКС

Аналитик Масликов: создание единой ядерной защиты для стран БРИКС маловероятно

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Максим Богодвид/РИА Новости

Число государств, желающих вступить в БРИКС, продолжает расти. Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, возможно ли создание единого ядерного зонтика, покрывающего все страны, входящие в объединение. По мнению аналитика, такой сценарий маловероятен, поскольку у членов организации могут быть нерешенными свои территориальные вопросы. В качестве примера он привел Венесуэлу.

«Допустим, Россия берет-таки ее «под свой зонтик», а у нее претензии к соседним государствам по поводу нефтяных залежей. Так что нужно заранее продумать, чем это обернется, предусмотреть все риски, возможные провокации», — сказал Масликов.

При этом, неплохо было бы создать единую неядерную защиту государств БРИКС, считает эксперт.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее глава МИД Боливии выразила интерес во вступлении страны в БРИКС.

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