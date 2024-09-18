Международный валютный фонд отложил консультации с Россией

Международный валютный фонд (МВФ) отложил консультации с Россией по ситуации в экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора от РФ в фонде Алексея Можина.

Он рассказал, что РФ была готова к началу проведения консультаций с МВФ 16 сентября.

Теперь же консультации отложили на неопределенный срок, подчеркнул Можин, не назвав причины.

11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

В организации заявили, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку.

Банк России подтвердил возобновление консультаций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала проведение таких консультаций стандартной практикой.

Ранее в ЕС удивились планами МВФ по работе с Россией.