Вологодский губернатор внес кандидатуру своего экс-зампреда на пост сенатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов внес кандидатуру своего экс-заместителя Евгения Богомазова на должность сенатора от региона в Совете Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что соответствующее постановление уже подписано.

«Кандидатура Евгения Артемовича внесена на должность сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что срок полномочий Богомазова будет равнозначен сроку полномочий губернатора.

26 сентября в Вологодской области состоялась инаугурация губернатора региона Георгия Филимонова.Мероприятие прошло под музыкальное сопровождение «Небо славян» русской рок-группы «Алиса».

Как известно, в прошлом Филимонов заслуженный мастер спорта и член сборной по кикбоксингу. В кабинете губернатора Вологодской области висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, так как все эти личности, как заявлял сам Филимонов, несмотря на их противоречивую репутацию, посвятили жизнь интересам России.

Ранее врио губернатора Вологодской области Филимонов зачитал рэп на Дне молодежи.