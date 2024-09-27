Reuters рассказало о дипломатическом тупике США на Ближнем Востоке из-за Байдена

Усилия президента США Джо Байдена по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке безуспешны, президент фактически стал «хромой уткой» в сложном процессе разрешения эскалации конфликтов в регионе. Об этом пишет Reuters.

«Хромую утку» Байдена в последние четыре месяца его пребывания на посту, нельзя винить за то, что он продолжает предпринимать усилия по смягчению потрясений на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении агентства, которые ссылается на аналитиков.

Отмечается, что стремление США обеспечить прекращения огня в секторе Газа остается безрезультатными после почти года боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжают нападать на суда в Красном море, напоминает издание, а конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» грозит перерасти в полномасштабную региональную войну.

По оценке Reuters, Байден «снова и снова» сталкивался с недостатками стратегии по решению конфликтов на Ближнем Востоке.

27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики 26 сентября обсудили предложение Вашингтона об урегулировании конфликта Израиля и Ливана.

Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки.