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Reuters рассказало о дипломатическом тупике США на Ближнем Востоке из-за Байдена

Reuters: США зашли в тупик на Ближнем Востоке из-за «хромой утки» Байдена

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Craig Hudson/Reuters

Усилия президента США Джо Байдена по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке безуспешны, президент фактически стал «хромой уткой» в сложном процессе разрешения эскалации конфликтов в регионе. Об этом пишет Reuters.

«Хромую утку» Байдена в последние четыре месяца его пребывания на посту, нельзя винить за то, что он продолжает предпринимать усилия по смягчению потрясений на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении агентства, которые ссылается на аналитиков.

Отмечается, что стремление США обеспечить прекращения огня в секторе Газа остается безрезультатными после почти года боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжают нападать на суда в Красном море, напоминает издание, а конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» грозит перерасти в полномасштабную региональную войну.

По оценке Reuters, Байден «снова и снова» сталкивался с недостатками стратегии по решению конфликтов на Ближнем Востоке.

27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики 26 сентября обсудили предложение Вашингтона об урегулировании конфликта Израиля и Ливана.

Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки.

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