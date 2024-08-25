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Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки

ЦАХАЛ заявил, что выявил подготовку «Хезболлой» масштабной атаки на Израиль

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о выявлении подготовки ливанским движением «Хезболла» мощной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя армии Даниэля Хагари.

«В рамках акта самообороны для устранения угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане, с которых «Хезболлах» планировала совершить свои атаки на израильских граждан», – отметили в ЦАХАЛ.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб для снижения угрозы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

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