Нетаньяху сообщил о проведении переговоров о прекращении огня в Ливане

Израильские переговорщики 26 сентября обсудили предложение Вашингтона об урегулировании конфликта Израиля и Ливана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Наши команды встретились… чтобы обсудить инициативу США… Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни», — подчеркнул он.

По словам главы израильского кабмина, в последнее время вокруг инициативы Вашингтона по урегулированию эскалации между Израилем и Ливаном «появилось много недостоверной информации».

26 сентября офис Нетаньяху отверг сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением «Хезболла».

При этом глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что прекращения боевых действий Израиля и ливанского движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства.

Американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала 26 сентября, что предложения США об урегулировании эскалации между Израилем и Ливаном могут быть приняты сторонами конфликта «в ближайшие часы».

Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки.