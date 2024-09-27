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В США признали изоляцию страны от остального мира из-за одного американца

Дипломат Чез Фриман: из-за политики Джо Байдена США и Запад оказались в изоляции

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Yves Herman/Reuters

Внешняя политика президента США Джо Байдена привела к изоляции и ослаблению Соединенных Штатов, заявил бывший посол Соединенных Штатов в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) Чез Фриман. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, политика Байдена по российско-украинскому конфликту и ситуации в секторе Газа также показала ослабление всего западного мира в глазах мирового большинства.

Фриман считает, что администрация президента США частично несет ответственность за существующие конфликты. Например, игнорирование интересов России в сфере безопасности подтолкнуло президента Владимира Путина к решению применить силу для их обеспечения, добавил дипломат.

Накануне Байден поручил минобороны Соединенных Штатов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней для «усиления ПВО».

Также Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий. Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США.

Ранее минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру.

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