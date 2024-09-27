Лавров заявил о необходимости запуска арбитража в отношении США

Действия США диктуют необходимость скорейшего запуска генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем арбитража в отношении США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Лавров указал Гутерришу на то, что США нарушают свои обязательства по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что у главы дипведомства РФ в рамках Генассамблеи ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с Гутерришем.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.