В ЕС призвали к реформе ООН ради мира

Мировое сообщество нуждается в реформировании Совета Безопасности ООН, считает глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости. По его словам, изменения должны включать изменение системы вето и в целом повысить эффективность организации.

«Мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо вернуться к разуму. Это требует сотрудничества, смелости, следования правилам», — пояснил Мишель.

Он добавил, что в настоящее время Совбез все больше деградирует из-за сохранения возможности наложения вето со стороны постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции. Мишель подчеркнул, что этот механизм требует переработки, состав СБ расширения.

Вопрос реформы ООН остается нерешенным многие годы из-за разницы взглядов участников организации, в особенности постоянных членов Совбеза. Например, США предлагают расширить Совет Безопасности за счет Японии, Германии, Индии и Бразилии, когда Россия выступает за включение африканских государств.

Ранее в Европе предложили свой вариант реформы Совбеза ООН.