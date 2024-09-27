Глава МИД Боливии выразила интерес во вступлении страны в БРИКС

Боливия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам, заявила глава МИД страны Селинда Соса. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Боливия заинтересована в БРИКС, ведь объединение является альтернативой для новой организации мира. Она подчеркнула, что развивающиеся государства хотят меняться. Вступление этих стран в БРИКС стало бы для них доступом к финансированию, которое помогло бы государствам развиваться, добавила Соса.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что глобальный рост экономики в текущем веке будет сосредоточен в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению.

По словам российского лидера, страны, которые хотят вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве, уважают национальные интересы других государств.

Также Путин заявил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил долю «Большой семерки» (G7).

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.