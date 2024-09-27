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Лидер Гаити попал в неловкую ситуацию на сцене ООН

Глава Гаити Леблан, выступая на ГА ООН, решил попить воды прямо из кувшина

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Brendan McDermid/Reuters

Глава президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан перепутал кувшин со стаканом на сцене ООН, передает ТАСС. Политик угодил в неловкую ситуацию во время своего выступления на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Пытаясь найти стакан, чтобы выпить воды, но, не найдя его, выпил прямо из кувшина, пролив воду на себя <...> он закончил свою речь, выпив воды из кувшина и вытерев рот рукавом пиджака», — говорится в сообщении.

Конфуз произошел с Лебланом, когда он рассказывал о плохой ситуации в Гаити. По его словам, страна сталкивается с множественными проблемами, в том числе из-за последствий эпохи колонизации страны, выход из которой стоил ей очень дорого. За свою историю государство находилось под управлением Испании и Франции, а также небольшой период было оккупировано США. Гаити обрела независимость в 19 веке, став первой в мире республикой во главе с темнокожим правительством.

Ранее лидер Гаити потребовал репараций от Франции.

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