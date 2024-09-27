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Лидер Гаити потребовал репараций от Франции

Лидер Гаити Филь потребовал репараций от Франции

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Brendan McDermid/Reuters

Гаити требует репарации от Франции для компенсации потерь, которые понесла страна во время обретения независимости, заявил председатель переходного президентского совета страны Эдгар Леблан Филь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Гаити была «первой в мире независимой страной чернокожих», но ее развитие затормозила Франция, которая требовала выкуп за признание суверенитета. Подобные действия ввергло страну в «порочный круг обнищания», считает Филь.

Он призвал Францию признать моральный и исторический долг, а также осуществить необходимые действия по возмещению ущерба, которые позволили бы народу Гаити освободиться от «невидимых оков несправедливого прошлого».

Накануне Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный палестинских территорий во время оккупации.

В документе говорится, что Израиль обязан выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских территорий.

Ранее Польша захотела военного сотрудничества с Германией вместо репараций за Вторую мировую.

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