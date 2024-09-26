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Послу Узбекистана в РФ сделали представление после избиения школьника учительницей

ТАСС: послу Узбекистана сделано представление после инцидента в школе Ташкента

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По информации источника, поводом для подобного решения стал инцидент с избиением ребенка со стороны учительницы, который произошел в одной из школ Ташкента.

Накануне портал Uznews сообщил, что инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе. Учительница русского языка схватила ребенка за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску из-за просьбы ученика вести урок на русском.

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением школьника. Она встретилась с матерью ребенка, которая рассказала о деталях произошедшего.

На инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила обеспокоенность содержанием записи и призвала принять меры к виновнику жестокого обращения.

Позже вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала. По его мнению, российские власти пытаются поднять шум на ровном месте.

Ранее в Узбекистане арестовали учительницу, ударившую ученика за просьбу говорить по-русски.

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