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Вице-премьер Италии высказался о ядерной доктрине России

Вице-премьер Италии о ядерной доктрине РФ: не хочу и думать о применении ядерного оружия

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Global Look Press

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ, заявил, что не хочет и думать о применении ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца», — сказал он.

По его словам, Италия и большинство стран Европы выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине.

Также он отметил, что Рим не согласен «на использование вооружений, отправленных Украине для защиты, на территории России».

Российский президент Владимир Путин накануне предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru». Отмечалось, что Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противодействовать действиям западных стран.

Ранее Путин счел ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности.

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