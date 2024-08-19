Эксперты оценили шансы НАТО на победу в противостоянии с Россией за Балтику

Швеция и Финляндия не смогут лишить Россию выхода к Балтийскому морю в интересах НАТО. Силы Балтийского флота оставят подобные попытки без результата, заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Так эксперт в беседе с 360.ru прокомментировал заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что Швеция и Финляндия намерены сделать акваторию Балтийского моря «внутренним морем» северо-атлантического альянса.

«Эти попытки, если их и предпримут, не будут результативными», — убежден Журавлев.

Он объяснил это тем, что на юго-восточном побережье моря находится Калининградская область, которая надежно защищена силами Балтийского флота. Если страны – члены военного альянса начнут воевать, то они не смогут добиться того, чтобы российские корабли не доходили до Калининграда, подчеркнул политолог.

Напомним, Патрушев заявил, что НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России. По его данным, для этих целей альянс сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

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