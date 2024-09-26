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В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту на Украине

Time: Киев надеется, что Трамп положит конец конфликту на Украине

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев надеется, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец российско-украинскому конфликту. Об этом журнал Time со ссылкой на источники, близкие к украинским властям.

«Кто-то должен завершить эту войну, и Камала Харрис, как кажется, не будет играть эту роль», — считают источники.

По их мнению, победа Трампа на выборах может либо обернуться рисками, либо возможностями для Украины.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Украины больше нет.

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