Министр иностранных дел Китая отказался слушать Зеленского в ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И не присутствовал на выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, выбрав личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения более актуальных международных вопросов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Во время своего выступления Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и политиков ЕС, не поддерживающих его так называемую «формулу мира». Украинский президент предложил отменить право вето в Совбезе ООН и представил свою версию решения конфликта как единственно правильную.

25 сентября сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Китая обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Кроме того, министры обсудили меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, а также по другим вопросам региональной повестки. Лавров и Ван И сочли неприемлемым введение странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее Китай призвал к скорейшей деэскалации украинского конфликта.