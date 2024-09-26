Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр иностранных дел Китая отказался слушать Зеленского в ООН

Глава МИД Китая Ван И не стал слушать Зеленского в ООН

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И не присутствовал на выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, выбрав личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения более актуальных международных вопросов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Во время своего выступления Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и политиков ЕС, не поддерживающих его так называемую «формулу мира». Украинский президент предложил отменить право вето в Совбезе ООН и представил свою версию решения конфликта как единственно правильную.

25 сентября сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Китая обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Кроме того, министры обсудили меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, а также по другим вопросам региональной повестки. Лавров и Ван И сочли неприемлемым введение странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее Китай призвал к скорейшей деэскалации украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами