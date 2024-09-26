Путин рассказал о сложностях с российскими платежами за экспорт

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что РФ постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь (в сфере платежей за российский экспорт. — «Газета.Ru») есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем», — поделился российский президент.

Он добавил, что Россия преодолевает эти трудности постепенно.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

До этого Путин говорил, что лидерами по темпам роста экономики будут страны Глобального юга с высокой рождаемостью.

Также в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» президент России заявил, что РФ продолжит укреплять инфраструктуру Северного морского пути.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.