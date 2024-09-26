Путин рассказал, какие страны станут лидерами по темпам роста экономики

Лидерами по темпам роста экономики будут страны Глобального юга с высокой рождаемостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Лидерами по темпам роста, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, низкий показатель урбанизации и высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка», — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Также в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» президент России заявил, что РФ продолжит укреплять инфраструктуру Северного морского пути, а также планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран.

26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал объемное выступление российского лидера.

Ранее в Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России.