Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, какие страны станут лидерами по темпам роста экономики

Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального юга

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидерами по темпам роста экономики будут страны Глобального юга с высокой рождаемостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Лидерами по темпам роста, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, низкий показатель урбанизации и высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка», — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Также в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» президент России заявил, что РФ продолжит укреплять инфраструктуру Северного морского пути, а также планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран.

26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал объемное выступление российского лидера.

Ранее в Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами