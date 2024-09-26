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В Кремле назвали изменение ядерной доктрины сигналом Западу

В Кремле назвали изменение ядерной доктрины сигналом недружественным странам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Изменение ядерной доктрины РФ является сигналом недружественным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста об изменении доктрины, Песков подчеркнул, что данное решение можно в определенном смысле считать сигналом для ряда стран.

«Это сигнал, который предупреждает эти (недружественные) страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами», — сказал Песков.

25 сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Кроме того, Россия будет готова применить ядерное оружие даже в том случае, если будет проявлена агрессия в отношении Белоруссии.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что в случае необходимости решение о ядерном ударе будет принимать только верховный главнокомандующий.

Ранее в Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу.

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